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Первым зампредом правления "НОВАТЭКа" может стать Вадим Яковлев из "Газпром нефти"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вадим Яковлев, бывший первый заместитель председателя правления "Газпром нефти", может занять такую же должность в "НОВАТЭКе", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на трех источников.

Яковлев 17 лет занимал руководящие посты в "Газпром нефти". На рынке его называют одним из лучших профессионалов нефтегазовой области, который может пригодиться компании, находящейся в процессе пересмотра своей стратегии, отмечает газета.

"НОВАТЭК" перестал раскрывать топ-менеджмент, но в 2023 году сообщалось, что первым зампредом компании был Лев Феодосьев.

Яковлев будет курировать основные направления деятельности - геологоразведку, добычу, эксплуатацию и переработку. В "НОВАТЭКе" информацию комментировать не стали. С Яковлевым изданию связаться не удалось.

В 2001-2004 годах Вадим Яковлев работал в "ЮКОСе", в 2005-2006 годах - в структурах "СИБУРа", а в 2007-2024 годах занимал руководящие должности в "Газпром нефти". В 2007 году он пришел в компанию на пост замглавы по экономике и финансам, в 2010 году стал финансовым директором и первым заместителем гендиректора, в 2011 году возглавил блок разведки и добычи. Ушел из компании в апреле 2024 года после того, как в "Газпром нефти" началась реформа, которая должна была сделать структуру управления похожей на действующую в "Газпроме".

На рынке Вадима Яковлева называли одним из ключевых топ-менеджеров "Газпром нефти", который смог повысить добычу компании вдвое - до 100 млн тонн, благодаря чему "Газпром нефть" вышла на третье место в России по производственным показателям.

Газпром нефть Вадим Яковлев Газпром НОВАТЭК
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