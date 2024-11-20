Источники подтвердили переход Вадима Яковлева из "Газпром нефти" в "НОВАТЭК"

Он будет курировать геологоразведку, добычу, эксплуатацию и переработку

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Бывший первый зампредседателя правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев уже перешел в "НОВАТЭК", сообщили источники "Интерфакса".

Ранее о том, что Яковлев может стать первым зампредом правления "НОВАТЭКа" сообщили источники "Коммерсанта".

Прежде он 17 лет занимал руководящие посты в "Газпром нефти". На рынке Яковлева называют одним из лучших профессионалов нефтегазовой области, который может пригодиться компании, находящейся в процессе пересмотра своей стратегии, отмечает газета.

"НОВАТЭК" перестал раскрывать топ-менеджмент, но в 2023 году сообщалось, что первым зампредом там был Лев Феодосьев. По словам собеседников "Интерфакса", он продолжит руководить коммерческим блоком также в должности первого зампреда правления.

Яковлев будет курировать основные направления деятельности - геологоразведку, добычу, эксплуатацию и переработку.

В 2001-2004 годах Вадим Яковлев работал в "ЮКОСе", в 2005-2006 годах - в структурах "СИБУРа", а в 2007-2024 годах занимал руководящие должности в "Газпром нефти". В 2007 году он пришел в компанию на пост замглавы по экономике и финансам, в 2010 году стал финансовым директором и первым заместителем гендиректора, в 2011 году возглавил блок разведки и добычи. Ушел из компании в апреле 2024 года после того, как там началась реформа, которая должна была сделать структуру управления похожей на действующую в "Газпроме".

На рынке Яковлева называли одним из ключевых топ-менеджеров "Газпром нефти", который смог повысить добычу компании вдвое - до 100 млн тонн, благодаря чему она вышла на третье место в России по производственным показателям.