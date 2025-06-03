Автопроизводитель NIO увеличил квартальную выручку на 22%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей NIO в первом квартале 2025 года увеличил чистый убыток на 30%, при этом нарастив выручку на 22%.

В январе-марте чистый убыток компании составил 6,89 млрд юаней ($957 млн) против убытка в размере 5,26 млрд юаней годом ранее.

Квартальная выручка компании повысилась до 12,03 млрд юаней с 9,91 млрд юаней.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали убыток в размере 5,64 млрд юаней, выручку - 12,2 млрд юаней.

Продажи автомобилей NIO в первом квартале увеличились на 40% - до 42 094 штук.

Согласно прогнозу автопроизводителя, во втором квартале выручка увеличится на 12-15% в годовом выражении, до 19,51-20,07 млрд юаней.

Компания прогнозирует, что поставки в апреле-июне составят 72-75 тысяч электромобилей.