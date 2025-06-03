Поиск

Автопроизводитель NIO увеличил квартальную выручку на 22%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей NIO в первом квартале 2025 года увеличил чистый убыток на 30%, при этом нарастив выручку на 22%.

В январе-марте чистый убыток компании составил 6,89 млрд юаней ($957 млн) против убытка в размере 5,26 млрд юаней годом ранее.

Квартальная выручка компании повысилась до 12,03 млрд юаней с 9,91 млрд юаней.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали убыток в размере 5,64 млрд юаней, выручку - 12,2 млрд юаней.

Продажи автомобилей NIO в первом квартале увеличились на 40% - до 42 094 штук.

Согласно прогнозу автопроизводителя, во втором квартале выручка увеличится на 12-15% в годовом выражении, до 19,51-20,07 млрд юаней.

Компания прогнозирует, что поставки в апреле-июне составят 72-75 тысяч электромобилей.

NIO Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решетников назвал важной задачей для экономики РФ грамотно выйти из периода охлаждения

Решетников назвал важной задачей для экономики РФ грамотно выйти из периода охлаждения

"Россетям" необходимо новое повышение тарифов

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Toyota Industries будет выкуплена почти за $33 млрд и станет непубличной компанией

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с ноября 2021 года

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

Saudi Aramco разместила облигации на $5 млрд

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

В Минэнерго назвали условием господдержки угольщиков доказанную убыточность

Brent подорожала до $64,81 за баррель

Brent подорожала до $64,81 за баррель
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе414 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6482 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });