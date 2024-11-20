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В ЕЭК отметили зависимость от импорта рынков станкостроения и микроэлектроники ЕАЭС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Рынки станкостроения и микроэлектроники Евразийского экономического союза характеризует серьезная зависимость от импорта, заявил через пресс-службу заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян.

"Проведенный промышленным блоком Комиссии анализ рынка станкостроения показал, что доля импорта в общем объеме потребления в Евразийском экономическом союзе составляет около 80-85%. Растет как объем импорта станочной продукции в целом, так и доля производителей Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке ЕАЭС", - сказал он.

"Рынок микроэлектроники также демонстрирует серьезную зависимость от импорта, что вызывает необходимость в ускоренной промышленной кооперации между государствами-членами ЕАЭС", - добавил Арзуманян.

ЕАЭС ЕЭК Георгий Арзуманян АТР
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