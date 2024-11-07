Матвиенко призвала уйти от импортозависимости в сфере детского питания

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Россия должна избавиться от импортозависимости в сфере детского питания, но не путем ложного импортозамещения, а создавая условия для производителей, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях в палате по детскому питанию.

"России нужна своя, отечественная производственная база сухих детских смесей. И ложного импортозамещения здесь быть не должно. Необходимо собственное производство витаминов, минеральных веществ, аминокислот, пребиотиков для изготовления полноценных заменителей грудного молока", - сказала она.

По ее словам, в стране много делается для обеспечения продовольственного суверенитета, но он необходим и в сфере детского питания.

"Нам нужно делать все, чтобы уходить от такой высокой импортозависимости в этой сфере", - уверена спикер.

Она сообщила, что, по оценкам экспертов, на данный момент в России на искусственном вскармливании находится более половины детей в возрасте до года.

При этом отечественный рынок сухих молочных смесей на 85-90% состоит из импортных компонентов. Свыше 90% лечебного питания - тоже импорт, сказала Матвиенко.

При этом, по ее словам, остро стоит вопрос доступности таких смесей: одна банка в среднем стоит от полутора до четырёх тысяч рублей, и ее хватает примерно на неделю. Таким образом, каждый месяц семья с маленьким ребёнком должна тратить до 16 тысяч рублей на детское питание.

"Не каждая семья может позволить себе такие расходы", - подчеркнула спикер СФ.

По мнению Матвиенко, задача ухода от импортозависимости в этой сфере непростая, но наука и промышленность при поддержке государства способны ее решить.

Как считает спикер, предприниматели пойдут в эту сферу, если будут понимать рынок - какова потребность в таком продовольствии и какие необходимы объемы.

"Ни бизнес, ни инвесторы не пойдут, если они не будут понимать емкость рынка, условия, если не будут чувствовать поддержку государства в этой чувствительной сфере", - сказала парламентарий.

При этом она заявила, что является противником идеи введения пошлин на ввоз импортных компонентов детского питания, чтобы освободить рынок для отечественных производителей.

"Если мы введем заградительные пошлины, это скажется на цене детского питания. Мы не можем на это пойти", - заявила спикер.

По ее мнению, надо идти другим путем - создать условия для отечественного производства, наладить и развивать его.

Специалисты Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития и других ведомств должны продумать стратегию, "как организовать реальное поэтапное импортозамещение для достаточного производства", отметила Матвиенко.