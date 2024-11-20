Сливочное масло за неделю подорожало на 1,4%, сыры - на 1,3%

С начала года цены на масло выросли на 30,2%, на сыры - на 10,3%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В России с 12 по 18 ноября цены на сливочное масло повысились на 1,4%, сообщил Росстат. Близким к этим темпам оказался и рост цен на сыры - на 1,3%. Это самые высокие показатели на молочном рынке за минувшую неделю.

С начала года цены на масло выросли на 30,2%, на сыры - на 10,3%.

Цены на пастеризованное молоко и сметану повысились на 0,9%, стерилизованное молоко - на 0,8%, творог - на 0,6%, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%.

С 12 по 18 ноября цены на подсолнечное масло выросли на 1,2%, мороженую рыбу - на 1,1%, яйца - на 0,9%, вареные колбасы - на 0,5%, говядину, сосиски, сардельки, пшеничный хлеб и макаронные изделия - на 0,4%, мясо кур, ржаной хлеб, рис, пшено - на 0,2%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и черный чай - на 0,1%.

Цены на мясные и овощные консервы для детского питания и гречневую крупу снизились на 0,2%.