Дума приняла законы о бюджетах ФОМС и Социального фонда на 2025-2027 годы

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и бюджете Социального фонда на 2025-2027 гг.

Законопроекты о бюджете ФОМС (№ 727322-8) и Социальном фонде (№ 727321-8) правительство внесло в парламент 30 сентября.

Бюджет ФОМС

Общий объем доходов бюджета ФОМС прогнозируется на 2025 г. в сумме 4 трлн 339,30 млрд руб., в 2026 г. - 4 трлн 777,49 млрд руб., в 2027 г. - 5 трлн 161,73 млрд руб.

Расходы бюджета фонда планируются на 2025 г. в сумме 4 трлн 475,92 млрд руб., в 2026 г. - 4 трлн 832,93 млрд руб., в 2027 г. - 5 трлн 162,52 млрд руб.

Дефицит бюджета фонда ожидается в 2025 г. в сумме 136,62 млрд руб., В 2026 г. он сложится в сумме 55,44 млрд руб., а в 2027 г. - 0,79 млрд руб.

Основным источником формирования доходной части бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, доля которых в общих доходах планируется в 2025 г. на уровне 86,5% (3 трлн 752,32 млрд руб.), в 2026 г. - 86,9% (4 трлн 149,94 млрд руб.), в 2027 г. - 87,3% (4 трлн 505,03 млрд руб.).

Расчет показателей бюджета фонда произведен на основании численности граждан, застрахованных по ОМС, по состоянию на 1 января 2024 г. в количестве 143,8 млн человек, в том числе работающего населения 63,9 млн человек, неработающего населения - 79,9 млн человек.

Социальный фонд

Доходы Социального фонда в 2025 г. составят 16 трлн 623,91 млрд руб., в 2026 г. - 18 трлн 593,5 млрд руб., в 2027 г. - 19 трлн 763,94 млрд руб.

Расходы фонда в 2025 г. составят 16 трлн 993,43 млрд руб., в 2026 г. - 18 трлн 273,55 млрд руб., в 2027 г. - 19 трлн 425,6 млрд руб.

Таким образом, в 2025 г. фонд столкнется с дефицитом в размере 369,52 млрд руб. В 2026 и 2027 годах ситуация будет улучшаться: в 2026 г. ожидается профицит в размере 319,95 млрд руб., а в 2027 г. - 338,34 млрд руб.