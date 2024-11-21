Оператор "Пулково" оценил инвестиции во II очередь аэропорта в 130 млрд рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции в строительство II очереди петербургского аэропорта "Пулково" оцениваются в 130 млрд рублей. Об этом сообщил гендиректор компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор "Пулково") Леонид Сергеев.

"Вторая фаза развития по деньгам практически такая же (как и первая - ИФ) – это 130 млрд рублей. (...) Пойдем в ВЭБ.РФ на фабрику проектного финансирования. Бюджет там сейчас очень точечно распределяется, но, думаю, туристическая столица нашей страны и Европы получит необходимое внимание и финансирование, в котором мы нуждаемся. Ну и так же есть определенные налоговые инструменты", - сказал Сергеев в ходе конференции "Развитие аэродромной сети России: перспективы - 2030" в рамках XVIII международного форума и выставки "Транспорт России".

Как сообщалось, ранее Сергеев оценивал инвестиции во II очередь "Пулково" в объеме "до 150 млрд рублей".

Реализовать строительство II очереди "Пулково" ВВСС планирует в 3 фазы. Выход на них зависит от показателей пассажиропотока. В частности работа над фазой "А", которая включает в себя строительство новой инфраструктуры для внутрироссийских рейсов, началась после превышения планки в 15,4 млн пассажиров в год (16,9 млн в 2023 году). Ранее ВВСС планировали направить проектную документацию по данной фазе в Главгосэкспертизу осенью текущего года. Стоимость реализации проекта оценивается от 21 млрд рублей.

Следующий шаг в развитие аэропорта – это фаза "Б", которая подразумевает строительство инфраструктуры для международных направлений при превышении показателя в 7 млн пассажиров (3,5 млн человек в 2023 году). Третья фаза, фаза "С", включает в себя уже строительство нового терминала - при дальнейшем увеличении пассажиропотока.

ВВСС в 2010 году получили "Пулково" в концессию сроком на 30 лет. Соглашение, которое в том числе предусматривало возможность продления срока концессии, компания заключила с Петербургом в 2021 году.

Объем инвестиций в первую очередь расширения "Пулково" составил 1,2 млрд евро. В рамках ее реализации возведены и реконструированы главное здание централизованного пассажирского терминала, северная посадочная галерея, пассажирский терминал "Пулково-1", объекты привокзальной площади и аэродромная зона, инженерные системы обеспечения аэропорта.

В феврале 2023 года ВВСС, АО "Аэропорт "Пулково" и правительство Петербурга подписали дополнительное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры аэропорта на срок до 2060 года. Допсоглашение актуализирует ряд условий действующего соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проекту развития аэропорта. Строительство II очереди "Пулково" планируется в рамках данного документа.

В 2023 году "Пулково" обслужил рекордные 20,4 млн пассажиров, став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны после московского "Шереметьево". По прогнозам ВВСС, в текущем году показатель может вырасти до 21 млн пассажиров. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".