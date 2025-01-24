Оператор "Пулково" погасил кредиты на первый этап стройки по концессии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково") в 2024 году полностью погасило кредиты, полученные на первый этап строительства и реконструкции аэропорта в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВВСС.

В компании напомнили, что проект I очереди аэропорта был реализован в 2010-2014 годах. Полная стоимость финансирования составила 1,2 млрд евро, из которых за счет кредитов было профинансировано более 700 млн евро. В рамках проекта было построено здание нового пассажирского терминала и новые перроны, реконструировано здание терминала "Пулково-1" (известен также как "Пять стаканов" из-за характерного внешнего вида), проведена модернизация аэродромной инфраструктуры, возведены бизнес-центр и гостиница.

По данным отчетности ВВСС, на конец 2023 года объем заемных средств компании был на уровне 10,1 млрд рублей против 14,2 млрд рублей на конец 2022 года. Все эти средства были привлечены в рамках соглашения с ВТБ и Альфа-банком от 2016 года. В 2020 году, согласно отчету, в соглашение были внесены изменения, в частности, по одному из траншей, на 9,4 млрд рублей, была снижена ставка с 10,75% до 8%. Погасить всю задолженность по условиям документа требовалось до конца 2024 года.

Соглашение о ГЧП между ВВСС, Петербургом и принадлежащим ему АО "Аэропорт "Пулково" действует с 2010 года. В соответствии с ним, ВВСС получили право управлять аэропортом в течение 30 лет, одновременно выполняя обязательства по масштабной реконструкции.

В феврале 2023 года стороны подписали дополнительное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры аэропорта на срок до 2060 года. Допсоглашение актуализирует ряд условий действующего соглашения о (ГЧП) по проекту развития аэропорта. В рамках данного документа планируется строительство II очереди "Пулково".

Как сообщалось, инвестиции в проект оцениваются в 130 млрд рублей. Реализовать строительство II очереди "Пулково" ВВСС планирует в 3 фазы. Выход на них зависит от показателей пассажиропотока. В частности работа над фазой "А", которая включает в себя строительство новой инфраструктуры для внутрироссийских рейсов, началась после превышения планки в 15,4 млн пассажиров в год (16,9 млн в 2023 году). Проектную документацию по данной фазе ВВСС направили в Главгосэкспертизу в 2024 году. Стоимость реализации проекта оценивается от 21 млрд рублей.

Следующий шаг в развитии аэропорта - это фаза "Б", которая подразумевает строительство инфраструктуры для международных направлений при превышении показателя в 7 млн пассажиров (3,5 млн человек в 2023 году). Третья фаза, фаза "С", включает в себя уже строительство нового терминала - при дальнейшем увеличении пассажиропотока.

В 2024 году "Пулково" обслужило 20,9 млн человек (+3% к показателю за 2023 год), сохранив второе место по объему перевозок среди аэропортов России. На внутренних рейсах было обслужено 16,7 млн пассажиров, на международных - 4,2 млн. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".

Финансовые показатели за 2024 год ВВСС пока не публиковали. 2023 год ВВСС закончили с чистой прибылью по РСБУ в 5,3 млрд рублей (рост на 10% по сравнению с показателем 2022 года) при выручке в 23 млрд рублей (+33%).