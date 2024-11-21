Комитет Думы по бюджету одобрил изменение в расчете цены нефти Urals

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в Налоговый кодекс, предложенные Минфином, предполагающие изменение методики расчета цены на нефть Urals, используемой для расчета нефтяных налогов, а также ряд изменений в расчет топливного демпфера и обратного акциза по нефтяному сырью, этану и СУГ (сжиженный углеводородный газ).

Согласно инициативе Минфина, новая методика предлагает включить в расчет налоговой котировки Urals стоимость сорта ESPO (ВСТО), экспортируемого из дальневосточного порта Козьмино. Сейчас цена этой премиальной российской марки для расчета налогов не используется. В разработанной схеме предполагается, что котировка Urals будет представлять собой сумму среднедневной за истекший налоговый период цены сорта в портах Приморска и Новороссийска, умноженной на коэффициент 0,78, и среднего значения стоимости нефти ESPO в Козьмино, умноженного на коэффициент 0,22. Котировка будет рассчитываться как среднее трех котировок FOB (Приморск, Новороссийск, Козьмино), где вес среднеарифметического первых двух будет составлять 0,78, а вес третьей - 0,22.

В пакете материалов по поддержке нефтепереработки предлагается донастроить демпфирующий механизм, который используется для стабилизации цен на топливо - имеется ввиду "обнуление демпфера" по каждому из видов моторного топлива. Сейчас демпферные выплаты обнуляются, если хотя бы один из видов топлива (бензин или дизельное) превысил на бирже индикативный уровень цен.

Из-за введения санкций в отношении российской нефтепереработки и нефтегазохимии компании столкнулись с задержками ввода мощностей, которые они строят в рамках инвестсоглашений с Минэнерго, за это они имеют право на получение обратного акциза. Нарушение инвестсоглашений по срокам и объемам грозило их разрывом и невыплатой обратного акциза, а также по ряду проектов - инвестиционной надбавкой к обратному акцизу (Кинв).

Минфин по предложению компаний предлагает внести поправки в законодательство, которые позволят изменить инвестсоглашения и продолжать получать выплаты.

Так, для инвестсоглашений, по которым предполагалось увеличение производства бензина класса 5 до 10% от объема переработки, предлагается продлить срок внесения изменений в соглашения на год - до 1 июля 2025 года. При этом, такое инвестсоглашение может быть расторгнуто, если выпуск бензина класса 5 не достиг 10% с 2029-2031 годов, а не 2026-2028 годов, как предполагается по закону сейчас. Обратный акциз продолжает выплачиваться до 2028 года. В то же время для компаний, которые обязались увеличить выпуск АИ-95, если они не достигнут этого показателя, в 2026 году величина акциза будет составлять 66%, в 2027 году - 33%, в 2028 году - 100%.

Также министерство предложило внести изменения в расчет инвестнадбавки к обратному акцизу по соглашениям о модернизации НПЗ (Кинв). Так, по текущему законодательству, если компания не инвестировала с 2020 по конец 2026 года 50 млрд рублей, Кинв отменяется (исключение, если первоначальная стоимость основных средств с июля 2014 по конец 2026 г. оказалась выше 130 млрд рублей).

Согласно предложениям Минфина, если затраты инвестора с января 2019 года оказались менее минимальной из двух величин - 50 млрд рублей или совокупной суммы Кинв, исчисленной за все предшествующие налоговые периоды с начала ее применения, то в 2025-2028 годах Кинв не начисляется. Но ее можно получать с 2031 года столько налоговых периодов, сколько она не начислялась за указанный период. Компании, которые инвестировали 100 млрд рублей и ввели мощности до конца 2028 года, могут продолжать получать эту инвестнадбавку и с 2033 года.

Также Минфин предлагает на год продлить возможность внесения изменений в соглашения о модернизации заводов по переработке этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ) - теперь это можно сделать до 1 января 2026 года, и также на год продлевается необходимость инвестирования 65 млрд рублей - до конца 2028 года, что обуславливает получение обратного акциза.