Сенатор Шендерюк-Жидков считает, что пик личных банкротств россиян пройден

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Пик личных банкротств граждан уже пройден; этот инструмент освобождения от долгов стал эффективным и доступным для физлиц, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков на конференции "Банкротства. Новая реальность".

"Мы постоянно говорим о том, что количество личных банкротств (физлиц - ИФ) растет. Но я хочу обратить ваше внимание, что скорость (прироста - ИФ) начала снижаться, и мы видим это, в том числе из данных "Федресурса", - сказал он.

По этим данным, в январе-сентябре 2024 года суды признали несостоятельными 300 623 гражданина. Это на 20,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Темп прироста личных банкротств, идущих в судебном порядке, продолжает замедляться: до 20,3% по сравнению с 28,7% в тот же период 2023 года. Тогда суды признали несостоятельными 249 853 гражданина и индивидуальных предпринимателей.

По словам сенатора, граждане знают, как работать с инструментом личного банкротства, а сам он является доступным для них и эффективным.

В частности, доступ к этому механизму упростило появление осенью 2020 года внесудебной процедуры личного банкротства, которая осуществляется бесплатно через многофункциональные центры (МФЦ).

В 2023 году круг лиц, которые могут воспользоваться внесудебным порядком банкротства, был расширен. С этого момента пенсионеры и получатели пособий вправе инициировать через МФЦ собственное банкротство через год после начала исполнительного производства, ранее это было невозможно из-за наличия регулярных платежей от государства. Также этой процедурой было разрешено пользоваться гражданам, в отношении которых исполнительное производство ведется более семи лет. Кроме того, для всех был расширен диапазон долга, позволяющий запустить внесудебное банкротство. Теперь он составляет от 25 тыс. до 1 млн рублей (ранее 50 тыс. - 500 тыс. рублей).

Эти изменения спровоцировали рост числа внесудебных процедур по итогам четвертого квартала 2023 года и первого квартала 2024 года (+181,5% к третьему кварталу и +59% к четвертому кварталу 2023 года соответственно). Но теперь темпы снизились, и по итогам минувшего квартала прирост составил 3,4%.