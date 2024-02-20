Банк России не продлит льготный расчет норматива Н6 по санкционным компаниям

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России не планирует продлевать льготный расчет норматива Н6 по кредитам санкционным компаниям, ужесточит расчет норматива Н25, включив в перечень связанных с банком лиц "сестринские" бизнесы, рассказал на II Российском форуме финрынка директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

ЦБ в 2018 году установил льготный расчет норматива Н6 (ограничивает максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков планкой 25% от капитала) для участников гособоронзаказа и санкционных компаний. Банки могут не признавать таких заемщиков связанными, даже если ухудшение экономического положения одного из них может стать причиной неисполнения обязательств перед банком другим заемщиком. Кроме того, при расчете норматива Н6 по кредитам санкционным компаниям применяется пониженный коэффициент 50%. Льготный порядок расчета действует до конца 2024 года.

"У нас заканчивается в конце этого года льгота по компаниям под санкциями, то есть их мы разрешали не вязать в группу, и там, по-моему, льготный риск-вес был для учета в нормативе. Мы это не планируем продлевать, потому что, как я уже сказал, сейчас все банки так или иначе под санкциями, риска для них непосредственно от того, что они будут кредитовать какую-то компанию, которая под санкциями, никакого нету. Все спокойно могут заниматься тем, чтобы распределять этот кредитный риск по системе, что мы и рекомендуем делать", - заявил Данилов.

Кроме того, ЦБ планирует ужесточить требования к расчету норматива концентрации Н25, ограничивающего кредитование связанных с банком сторон планкой в 20% от капитала. Так, ЦБ хочет включить в перечень связанных с банком лиц компании, находящиеся под контролем акционера ("сестринские" бизнесы).

"Возможно, сделаем одно исключение важное - для компаний с высоким рейтингом, потому что тогда у нас нет оснований считать, что капитал выведен из банка. Компании, если они высокорейтингованные, их любой банк будет готов кредитовать, здесь такого рода исключения, наверное, можно будет сделать", - уточнил Данилов.

О планах ужесточить расчет норматива Н25, максимально приблизив его к принципам МСФО, ЦБ сообщил в декабре 2022 года в докладе о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора. Это позволит дополнительно включать в группу связанных с банком лиц параллельные организации, то есть несколько не связанных между собой лиц, которые находятся под общим контролем третьего лица.

По мнению ЦБ, норматив Н25 в действующей редакции неэффективен, поскольку рассчитывается отдельно для лиц, контролирующих банк, и отдельно для каждой дочерней компании, пояснил регулятор. Это позволяет увеличивать общий риск на связанные стороны практически неограниченно за счет креативного структурирования бизнеса акционеров. Стандарт МСФО, как отмечал Банк России, более широко трактует связанность: стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем либо одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывает значительное влияние на принятие другой стороной решений.

"Риски кредитования бизнеса собственников - "родовая" проблема российского банковского сектора, которая в прошлом являлась одной из основных причин банкротства или санаций банков. Особенно остро эта проблема проявляется в периоды экономических кризисов, когда спад в реальном секторе сопровождается снижением возможностей собственников по докапитализации банков. При этом реальный бизнес активно приобретает крупные банки", - подчеркивал ЦБ.