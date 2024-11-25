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Бензин настиг дизтопливо по темпам роста цен на московских АЗС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость бензина на столичных заправках за неделю выросла на 26-27 копеек, тем самым достигнув аналогичных темпов роста цен, что и по дизельному топливу, таковы данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Стоимость Аи-92 на столичных заправках на 25 ноября составляет в среднем 54,81 руб./л, Аи-95 – 60,70 руб./л. Активный рост цен на бензин начался с начала ноября. Ранее – с середины августа до конца октября – он дорожал в пределах 1-10 копеек в неделю.

Цена дизельного топлива на АЗС Москвы на минувшей неделе повысилась на 26 копеек до 67,59 руб./л. Рост цен на ДТ в последние недели обусловлен переходом России на его зимние сорта.

Москва Аи-95 Аи-92
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