На АЗС Москвы бензин и дизтопливо за неделю ускорили подорожание

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Бензин и дизельное топливо на прошлой неделе еще больше ускорили рост стоимости на столичных АЗС, продемонстрировав самый резкий скачок в текущем году, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

Средневзвешенная цена Аи-92 на московских заправках за неделю увеличилась на 31 копейку и достигла 55,37 рубля за литр. Аи-95 подорожал на 39 копеек, до 61,33 рубля за литр.

Цена дизельного топлива на АЗС Москвы на минувшей неделе повысилась на 41 копейку, до 68,24 рубля за литр.

Активный рост розничных цен на топливо наблюдается в столице с ноября. Бензин дорожает на фоне увеличения его стоимости в биржевом сегменте, дизтопливо поднимается в цене из-за перехода потребителей на его зимние сорта.