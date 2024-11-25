Акционеры Ozon 27 декабря рассмотрят вопрос о редомициляции компании с Кипра

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры Ozon на годовом собрании 27 декабря рассмотрят вопрос о регистрации компании в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области в форме международной компании публичного акционерного общества "Озон" (МКПАО "Озон"), говорится в ее сообщении.

Речь идет о редомициляции кипрской холдинговой компании Ozon Holdings Limited. Топ-менеджмент Ozon анонсировал подготовку к редомициляции в апреле - тогда CFO компании Игорь Герасимов сообщал, что инициировать "переезд" планируется в 2024 году.

"Последние два с половиной года Ozon тщательно анализировал различные варианты, как обеспечить устойчивое развитие компании в долгосрочной перспективе в текущих геополитических, экономических и регуляторных условиях. Мы пришли к выводу, что сценарий редомициляции полностью отвечает интересам компании и ее партнеров", - говорится в пресс-релизе Ozon, опубликованном в понедельник.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Ozon, в случае одобрения решения акционерами ожидается, что процесс редомициляции завершится до конца 2025 года, по его итогам акции МКПАО будут торговаться на Мосбирже.

"Редомициляция предполагает полный перенос акционерной структуры компании в Россию, поэтому все акционеры Ozon будут участвовать в редомициляции на одинаковых основаниях, независимо от даты приобретения ими бумаг Ozon и юрисдикции держателей", - отметили в пресс-службе.

Сам процесс предполагает обмен ADS Ozon Holdings Limited на бумаги МКПАО, выкуп акций или ADS при этом не планируется.

АДР в российском контуре автоматически конвертируются в акции МКПАО после регистрации компании в России. Никаких действий со стороны их держателей не требуется, независимо от того, являются они резидентами или нет.

Совладельцами Ozon являются ПАО АФК "Система" с долей 31,76%, инвестхолдинг "Восток Инвестиции", у которого около 28%; остальные акции в свободном обращении.

На инфраструктуру НРД приходится около 10% капитала Ozon, говорила в начале лета IR-директор компании Мария Бераснева.

В июне на тот момент замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщал, что Ozon получил разрешение правкомиссии по иноинвестициям на редомициляцию холдинговой компании, которое действует до конца 2025 года.

Кроме редомициляции, в повестку собрания акционеров Ozon включены вопросы об утверждении изменений в устав компании, отчетности за 2023 год, назначении аудиторов, избрании директоров.