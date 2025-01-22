Кабмин РФ может ограничить экспорт продовольствия ради стабильности внутреннего рынка

Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев

Вид на здание Дома правительства РФ в Москве Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ готово ограничивать экспорт продовольствия, если ситуация будет складываться не в пользу стабильности внутреннего рынка, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на XVI съезде Союза производителей молока в среду в Москве.

"Контроль за обеспечением экономической доступности основных видов продовольствия продолжается. И если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, рычаги влияния у нас есть. В том числе, они касаются возможных экспортных ограничений , - сказал он. - Но, согласитесь, не хочется в одночасье лишиться тех рынков, которые мы столько лет вместе завоевывали".

"Но еще раз скажу, что для государства приоритет очевиден: это полноценное обеспечение продовольствием наших граждан. При этом мы, конечно, делаем ставку на отечественного производителя и повышение самообеспеченности. Поэтому необходимо и дальше наращивать выпуск собственной продукции, планомерно двигаясь к достижению ориентира Доктрины продбезопасности по молоку", - заявил вице-премьер.

Говоря о текущей ситуации, он сообщил, что показатели молочной отрасли стабильно растут. В 2024 году, по предварительным данным, производство молока составило 34 млн тонн. "Год к году это плюс 200 тыс. тонн, что соответствует заявленным ранее прогнозам, - отметил он. - Традиционно наибольшая доля - примерно 70% от общего объема - приходится на организованный сектор".

По его словам, растет и экспорт. "На сегодня для нашего молока и молочной продукции доступны рынки более 90 стран. В 2024 были открыты году еще несколько, в частности, Кувейт, Бангладеш и Сирия", - сказал вице-премьер.

Тем не менее, подчеркнул Патрушев, важнейшим драйвером роста является внутренний спрос на молочную продукцию, который ежегодно растет. Среднедушевое потребление в прошлом году увеличилось более чем на 2%.

"Соответственно, наша общая задача - учитывать это и полноценно обеспечивать рынок всеми видами товаров по доступным ценам. Здесь очень важен баланс. Нельзя наращивать производство одной категории в ущерб какой-либо другой. За спросом все должны внимательно следить, - подчеркнул он. - В противном случае, уважаемые коллеги, мы вынуждены будем вмешиваться". Он напомнил, что до 15 июня этого года действует тарифная льгота на импорт до 25 тыс. тонн сливочного масла.