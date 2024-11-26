Поиск

Банк Англии может ослабить ограничения на бонусы топ-менеджеров банков

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Управление пруденциального регулирования Великобритании (Prudential Regulation Authority, PRA) рассматривает возможность смягчения требований, предъявляемых к бонусам высокопоставленных сотрудников британских банков, пишет Financial Times.

Как говорится в пресс-релизе PRA, подразделения Банка Англии, срок ожидания перед получением бонусов может быть сокращен до пяти лет с текущих восьми для топ-менеджеров и до четырех лет для ряда других позиций.

Также регулятор планирует сократить число лиц, к которым предъявляются повышенные требования.

"Мы не должны возвращаться к очень опасным структурам вознаграждений, которые существовали до 2008 года, но эти предложения сократят бюрократию и поддержат ответственное принятие рисков", - заявил главный исполнительный директор PRA Сэм Вудс.

Слишком жесткие правила, касающиеся бонусов в банковской сфере Великобритании, неоднократно подвергались критике из-за того, что они снижают конкурентоспособность банков страны на международной арене, пишет Financial Times.

Банк Англии Великобритания PRA Сэм Вудс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Транснефть" с 6 декабря поднимет тарифы на перекачку нефтепродуктов на 13,8%

"Транснефть" с 6 декабря поднимет тарифы на перекачку нефтепродуктов на 13,8%

"Транснефть" предупредила о риске для capex из-за роста налогов

ГД приняла закон о повышении до 40% налога на прибыль "Транснефти" на шесть лет

Гохран до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов

Гохран до конца года приобретет у "АЛРОСА" партию алмазов

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Турции заявили, что добиваются исключений из санкций США против Газпромбанка

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

В Кремле не в курсе планов владельцев "Северного потока-2" его продать

Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта

Костин ждет снижения прибыли российских банков в 2025 году

ВБ допустил, что Молдавия по уровню жизни приблизится к ЕС через 30 лет

Силуанов отметил выгодность курса рубля для экспортеров

Силуанов отметил выгодность курса рубля для экспортеров
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });