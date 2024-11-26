Банк Англии может ослабить ограничения на бонусы топ-менеджеров банков

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Управление пруденциального регулирования Великобритании (Prudential Regulation Authority, PRA) рассматривает возможность смягчения требований, предъявляемых к бонусам высокопоставленных сотрудников британских банков, пишет Financial Times.

Как говорится в пресс-релизе PRA, подразделения Банка Англии, срок ожидания перед получением бонусов может быть сокращен до пяти лет с текущих восьми для топ-менеджеров и до четырех лет для ряда других позиций.

Также регулятор планирует сократить число лиц, к которым предъявляются повышенные требования.

"Мы не должны возвращаться к очень опасным структурам вознаграждений, которые существовали до 2008 года, но эти предложения сократят бюрократию и поддержат ответственное принятие рисков", - заявил главный исполнительный директор PRA Сэм Вудс.

Слишком жесткие правила, касающиеся бонусов в банковской сфере Великобритании, неоднократно подвергались критике из-за того, что они снижают конкурентоспособность банков страны на международной арене, пишет Financial Times.