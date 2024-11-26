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Рынок акций РФ во вторник продолжил падение на геополитических рисках

Индекс МосБиржи рухнул ниже 2465 пунктов и обновил минимум с апреля 2023 года

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник продолжил снижение под давлением продаж на фоне опасений эскалации геополитических рисков вокруг конфликта на Украине, а также новых западных санкций; сдерживающим фактором выступила умеренно подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $73,8 за баррель) после падения днем ранее из-за ожиданий сокращения напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи ушел ниже 2465 пунктов (минимум с апреля 2023 года), индекс РТС откатился до менее 740 пунктов (минимум с 24 февраля 2022 года); в лидерах снижения выступили акции ГК "Самолет" (-13,3%), "Мечела" (-9,6%) и расписки Ozon (-8,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2464,35 пункта (-2,6%, минимум дня - 2455,47 пункта), индекс РТС - 738,93 пункта (-3,8%); цены большинства "голубых фишек" на Бирже снизились в пределах 8,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 ноября, составил 105,0604 руб. (+1,2696 рубля).

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