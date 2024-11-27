Руководители ФРС поддерживают постепенное снижение базовой ставки

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) поддерживают постепенное дальнейшее снижение базовой процентной ставки, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 6-7 ноября.

"Обсуждая перспективы денежно-кредитной политики, участники заседания отмечали, что, если статданные будут соответствовать ожиданиям, то есть инфляция продолжит устойчиво двигаться вниз к 2% при сохранении занятости на близком к максимальному уровню, будет целесообразным продолжать постепенное движение к более нейтральному уровню ставки", - сообщается в протоколе заседания.

Федрезерв опустил ставку в ноябре на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых, отметив, что инфляция в США стала ближе к поставленной FOMC цели, хотя и остается "несколько повышенной", а экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, несмотря на ослабление рынка труда. На сентябрьском заседании ставка была уменьшена сразу на 50 б.п.

Обсуждая перспективы денежно-кредитной политики, руководители ФРС подчеркивали необходимость учитывать как риск ее слишком быстрого смягчения, которое может помешать дальнейшему прогрессу в сдерживании инфляции, так и риск слишком медленного снижения ставки, которое приведет к ослаблению экономической активности и занятости.

"При обсуждении позиционирования политики в ответ на потенциальное изменение баланса рисков некоторые участники заседания отмечали, что FOMC может сделать паузу в цикле ее смягчения и удерживать ставку на ограничительном уровне, если инфляция останется повышенной", - говорится в протоколе.

Статданные о динамике потребительских цен в США за октябрь, опубликованные уже после заседания ФРС, показали ускорение темпов инфляции в стране до 2,6% в годовом выражении с сентябрьских 2,4%.

"Некоторые члены FOMC также говорили о том, что темпы смягчения политики могут быть ускорены в случае спада на рынке труда или экономической активности в целом", - отмечается в протоколе.

Многие руководители ФРС констатировали наличие существенной неопределенности относительно того, какой уровень базовой ставки будет нейтральным, то есть не будет ни ограничивать, ни стимулировать экономическую активность.

Эта неопределенность "затрудняет оценку степени ограничительности монетарной политики и делает целесообразным постепенный подход" к ее смягчению, говорится в протоколе.

Следующее заседание ФРС пройдет 17-18 декабря. Оно будет сопровождаться новыми экономическими прогнозами.