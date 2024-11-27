HeadHunter завершила редомициляцию бывшей холдинговой компании с Кипра

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Группа HeadHunter завершила процесс редомициляции в Россию бывшей холдинговой компании - кипрской HeadHunter Group Plc.

Это последнее юрлицо, которое должно было сменить юрисдикцию в рамках редомициляции группы HeadHunter.

Во вторник МКПАО "Хэдхантер" сообщило о госрегистрации международной компании акционерного общества "Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ".

21 октября также была осуществлена госрегистрация кипрской дочерней компании группы - Headhunter FSU Limited, в форме международной компании общества с ограниченной ответственностью "Хэдхантер ФСЮ".

"Таким образом, редомициляция кипрских дочерних компаний группы в Россию завершена", - говорится в сообщении МКПАО.

В 2023 году HH начала масштабную реструктуризацию бизнеса, тесно связанную с редомициляцией. Так, новой материнской компанией стало МКПАО "Хэдхантер", с 26 сентября ее акции торгуются на МосБирже. Процесс предусматривал обмен акций HeadHunter Group Plc на бумаги МКПАО в несколько этапов. Сначала МКПАО "Хэдхантер" получило 72,7% акционерного капитала HeadHunter Group Plc, второй этап предполагает увеличение доли до 85,71%.

В октябре сообщалось, что кипрские компании группы - Headhunter Group Plc и Headhunter FSU Ltd - получили свидетельства от регистратора компаний Кипра о продолжении деятельности в иностранной юрисдикции, которые являются "официальным согласием на переезд компаний в Россию".

В начале ноября акционеры HeadHunter Group Plc одобрили ее редомициляцию в Калининградский САР под названием МКАО "Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ".