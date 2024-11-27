В США ремонт электрокаров остается дороже ремонта бензиновых машин

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В США ремонт электромобилей остается более дорогим и долгим, чем машин с бензиновыми двигателями, показало исследование разработчика программного обеспечения для автостраховщиков и авторемонтных компаний Mitchell. Об этом сообщает MarketWatch.

Всего 3% страховых исков по ремонту автомобилей в 2023 году были связаны с электромобилями. Это отражает то, насколько редко встречаются электрокары. На них пришлось всего около 9% общего объема продаж новых автомобилей. При этом на дорогах встречаются в основном не новые машины.

Средняя стоимость ремонта электромобиля в третьем квартале составляла $5560 по сравнению с $4741 у машин с бензиновым двигателем, по расчетам Mitchell. Электрокары ремонтируются в среднем 19,5 дня против 16,5 дня у традиционных машин.

В отчете говорится, что машины Tesla обходятся дороже в ремонте, чем электромобили других производителей. Аккумулятор Tesla - это единый блок и структурная часть автомобиля, поэтому даже незначительное повреждение может потребовать его полной замены. Большинство конкурентов сейчас используют модульные аккумуляторы, которые можно ремонтировать частично, без необходимости заменять их целиком.

В исследовании Mitchell также сказано, что электромобили реже врезаются во впереди идущий автомобиль, чем машины на бензине, но сами чаще становятся жертвами аварий сзади. Так, ремонт задней части электромобилей составляет 36% от всех случаев, у бензиновых машин - 27,6%.

Компания объясняет эту разницу двумя вероятными факторами. Электромобили, как более новые машины, с большей вероятностью оснащены системой автоматического экстренного торможения (AEB). Исследования показывают, что AEB значительно снижает вероятность столкновения автомобиля с транспортным средством впереди него.

Почти все новые автомобили с ДВС также оснащаются такими системами, но их доля в общем объеме бензиновых машин пока невелика. Установка AEB станет обязательной для всех автомобилей с 2029 года.

Более частые повреждения электрокаров сзади Mitchell объясняет непривычной для окружающих водителей особенностью торможения. "Динамика торможения электромобилей при движении в однопедальном режиме, может привести к более быстрому замедлению, чем ожидает водитель", - говорится в отчете.

При вождении с помощью одной педали электромобиль ускоряется, когда водитель нажимает на педаль газа, и тормозит, когда он поднимает ногу. Это означает более частое, плавное торможение, чем привыкли окружающие водители. В результате такая схема торможения электромобиля может застать других водителей врасплох и привести к тому, что они врежутся в электрокар перед ними.