Т-Банк за 11 месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ на 41%, до 58 млрд рублей

Чистая прибыль Росбанка выросла на 83%, до 54 млрд рублей

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Т-Банк за 11 месяцев 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 41% - до 58 млрд руб., Росбанк - на 83%, до 54 млрд руб., говорится в сообщении материнского МКПАО "Т-Технологии".

Совокупный кредитный портфель Т-Банка и Росбанка по РСБУ на конец ноября 2024 года снизился на 1,2% по сравнению с октябрем и составил 2,7 трлн руб. Изменения в структуре объединенного портфеля связаны с интеграцией Росбанка и перераспределением портфелей кредитов физическим лицам внутри группы, отмечается в сообщении. С начала года совокупный портфель вырос на 8,2%.

Средства клиентов на счетах в двух банках в ноябре выросли на 0,8% - до 2,6 трлн руб. (рост с начала года - 14%). Средства физлиц в ноябре выросли на 3,5% - до 2,7 трлн руб., юрлиц сократились на 6,3% - до 0,9 трлн руб. Снижение объема привлеченных средств юрлиц группа объясняет оптимизацией баланса Росбанка и его меньшей потребностью в ликвидных средствах в связи с перераспределением кредитных портфелей внутри холдинга.

Общий капитал Т-Банка по РСБУ на конец ноября 2024 года составил 312 млрд руб. (рост в ноябре на 8,3%), а Росбанка - 206 млрд руб. (снижение в ноябре на 0,4%). Оба банка с запасом выполняют требования ЦБ по достаточности капитала, отмечает группа.

Т-Банк (ранее - Тинькофф банк) и Росбанк по размеру активов схожи. По итогам третьего квартала 2024 года Т-Банк с активами в 3,022 трлн рублей занимал 10-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Росбанк с активами в 2,113 трлн рублей - 11-е место. По размеру собственного капитала Т-Банк занимал 13-е место в этом рэнкинге (276 млрд рублей), Росбанк - 14-е (226 млрд рублей).