Контроль за экспортом продукции АПК усилят для обеспечения внутреннего рынка РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - РФ усиливает контроль за экспортом продукции АПК, чтобы внутренний рынок был обеспечен, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам совещания в правительстве, на котором была обсуждена обстановка на продовольственном рынке.

Подчеркнув, что АПК наращивает производство и принимается комплекс мер по повышению доступности продукции, он заявил: "Одновременно усиливаем контроль за экспортом продукции АПК для приоритетного обеспечения внутреннего рынка. Данные меры должны стабилизировать ценовую ситуацию".

Продовольственный рынок полностью обеспечен продуктами, заверил Патрушев. "Российские аграрии, несмотря на очень тяжелые погодные условия в этом году, собрали достойный урожай. Стабильная ситуация в животноводстве и рыбохозяйственном комплексе, динамично работает пищевая и перерабатывающая промышленность. Тем не менее, с учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров", - сказал он.

Во-первых, регионы заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это в том числе касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей так называемого борщевого набора. "На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект. Поэтому договорились, что Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать и другим регионам использовать данный инструмент. А также в целом продолжит осуществлять контроль за ценами", - заявил Патрушев.

"Во-вторых, стимулируем торговые сети устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей и картофеля. Это даст возможность и производителям, и сетям четко понимать, по какой цене будет закупаться и реализовываться продукция. Кроме того, это гарантирует аграриям сбыт и позволит исключить из цепочки посредников", - сказал он.

В-третьих, для полноценного насыщения рынка продолжаем импорт отдельных видов продукции из дружественных стран. "Но при этом мы, безусловно, делаем ставку на наращивание объемов собственного производства", - добавил он.

Вице-премьер отметил, что господдержка агропрома растет. На следующий год предусмотрено более 0,5 трлн рублей. Вместе с тем прорабатывается вопрос о дополнительном выделении Минсельхозу в 2025 году средств на финансирование инвестиционных проектов в молочном и мясном животноводстве, овощеводстве, производстве плодов и ягод. Дополнительные деньги будут направлены и на краткосрочные льготные кредиты для штатного проведения посевной кампании. Совокупно сумма составит порядка 40 млрд рублей. Средства будут оперативно доводиться аграриям.

"Таким образом, продолжим планомерно наращивать производство, чтобы обеспечить растущий спрос именно российскими продуктами", - подчеркнул Патрушев.