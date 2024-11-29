ЕЭК разрешила России беспошлинный ввоз определенного объема картофеля, моркови и яблок

Срок действия льготы - с 1 января по 31 июля 2025 года

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕЭК решил предоставить России тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза определенного объема картофеля, моркови и яблок.

Как сообщается в пресс-релизе ЕЭК, речь идет о поставках картофеля в объеме не более 150 тысяч тонн, моркови - не более 55 тысяч тонн, яблок - не более 230 тысяч тонн. Срок действия льготы - с 1 января по 31 июля 2025 года.

Кроме того, для Белоруссии предоставлена квота на беспошлинный ввоз до 5 тысяч тонн моркови и до 20 тысяч тонн яблок.

Эта продукция предназначена для реализации в розничной торговле или последующей переработки.

"Ежегодно в период межсезонья на рынке плодоовощной продукции отмечаются существенные колебания потребительских цен, что связано в первую очередь с окончанием запасов товаров отечественного производства. С учетом меньшего сбора урожая в текущем году принятая мера позволит обеспечить дополнительное предложение на внутреннем рынке и повысить доступность овощей и яблок для населения", - заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он уточнил, что тарифная льгота будет предоставляться при наличии подтверждения, выданного уполномоченным органом.

Утвержденные для России объемы несколько ниже заявленных, кроме яблок. Так, инициативное предложение Москвы предусматривало ввоз моркови до 85 тысяч тонн и картофеля - до 300 тысяч тонн. Кроме того, оно предусматривало ввоз не более 85 тысяч тонн лука и не более 40 тысяч тонн капусты. Однако о решении в отношении этих овощей не сообщается.