Доля выручки экспортеров в рублях и "дружественных" валютах превысила 80%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Выручка экспортеров в рублях и "дружественных" валютах превышает 80%, сообщил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции в пятницу.

"По рублю и "дружественным" валютам выручка превышает 80%", - сказал он.

ЦБ ранее сообщал, что доля "токсичных" валют (доллара и евро) в выручке крупнейших российских экспортеров снизилась в сентябре 2023 года до 17%, остальная часть выручки приходилась на рубль и "дружественные" валюты, и прежде всего юань.