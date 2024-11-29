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Доля выручки экспортеров в рублях и "дружественных" валютах превысила 80%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Выручка экспортеров в рублях и "дружественных" валютах превышает 80%, сообщил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции в пятницу.

"По рублю и "дружественным" валютам выручка превышает 80%", - сказал он.

ЦБ ранее сообщал, что доля "токсичных" валют (доллара и евро) в выручке крупнейших российских экспортеров снизилась в сентябре 2023 года до 17%, остальная часть выручки приходилась на рубль и "дружественные" валюты, и прежде всего юань.

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