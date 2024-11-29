ФАС скорректировала формулу расчета индекса цен на коксующийся уголь для НДПИ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ скорректировала формулу расчета индекса цен на коксующийся уголь для НДПИ, привязав расчет к индексу Argus.

Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовых актов и вступает в силу не ранее, чем через месяц после его опубликования.

Согласно документу, при расчете НДПИ на уголь вместо используемого ранее индекса SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal Сингапурской биржи теперь цена угля будет рассчитываться с использованием коэффициента 0,85 от привязанной к Argus средней цены на коксующийся уголь в дальневосточных портах (Metallurgical coal prime high-vol FOB Vostochy Prompt) и 0,15 - от половины средней цены угля в портах северо-Западного федерального округа и южных портах.

Принятый летом закон о совершенствовании налоговой системы вводит 10%-ную надбавку к НДПИ для коксующегося угля от превышения пороговых цен в российских портах. Цена отсечения составляет $167 за тонну.