Дума приняла закон о повышении с 2025 года рентных налогов для майнинга

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о совершенствовании налоговой системы, который предусматривает повышение НДПИ на алмазы, золото, железную руду, уголь и сырье для производства удобрений с 1 января 2025 года.

Документ (№639663-8) правительство внесло в парламент 3 июня.

В соответствии с поправками, адвалорную ставку налога при добыче алмазов, других драгоценных, а также полудрагоценных камней планируется увеличить с 8% до 8,4% от выручки, для золота – ввести надбавку в размере 10% от превышения мировой цены над уровнем $1900 за унцию.

Ставка НДПИ на железную руду с 2025 года повышается с 4,8% до 6,7%.

Для производителей коксующегося и энергетического угля вводится 10%-ная надбавка к НДПИ от превышения пороговых цен в российских портах. В первоначальном варианте поправок "отсечка" была определена на уровне $100 для энергетического и $140 для коксующегося угля. Ко второму чтению пороговые цены были повышены до $120 и $167 соответственно.

Также были скорректированы параметры НДПИ на сырье для удобрений и акциза на газ для производства аммиака. Обновленный проект поправок предусматривает отказ от фиксированного рентного коэффициента для калийной и фосфатной руды и переход на формулу расчета НДПИ с привязкой к экспортным котировкам (для калия - на FOB Балтика/Черное море, для фосфатов - на FOB Марокко). Формула также учитывает процент содержания полезного вещества в добытой руде. Эти слагаемые умножаются на базовую ставку - 3% для калийной руды и 4% для фосфатов.

При этом предусмотрена надбавка к НДПИ, которая "включается" при цене калия выше $300 за тонну и фосфатной руды - выше $200 за тонну. От превышения этой цены НДПИ предлагается взимать по ставке 7% для калийной и 12% для фосфатной руды.

Для акциза на газ, закупаемый для производства аммиака, также вводится формула, привязанная к экспортным котировкам карбамида на Балтике (вместо фиксированной ставки в 2400 руб. за 1 тыс. куб. м из предыдущей версии налоговых поправок). Это значение в базовом варианте умножается на ставку 6,5%, а от превышения цены в $300 за тонну предусмотрена надбавка, взимаемая по ставке 12%.

Для мощностей по производству аммиака, вводимых в эксплуатацию после 1 января 2025 года, а также для проектов, реализованных до этой даты в рамках специнвестконтрактов (СПИК), предусмотрен понижающий коэффициент по акцизу (в первые 5 лет с момента запуска ставка будет нулевой, затем за 3 года предусмотрен поэтапный переход на полную ставку).

По оценке Минфина, за счет роста НДПИ на железную руду бюджет будет получать порядка 23,1 млрд рублей ежегодно. Увеличение НДПИ при добыче алмазов и золота оценивается в 2,1 млрд руб. и 25,5 млрд руб. в год соответственно.

С отрасли минудобрений за счет роста НДПИ, согласно первой версии поправок, планировалось ежегодно собирать дополнительные 25,2 млрд рублей, за счет акциза на газ - еще 43,4 млрд рублей.

Дополнительных изъятий с угольной отрасли при изменении налогов на фоне текущих цен не будет, говорил на прошлой неделе замминистра финансов Алексей Сазанов. "Сейчас цены на уголь достаточно низкие. При сегодняшних ценах на уголь и тех, которые прогнозируются на следующие годы, дополнительных изъятий с угольной отрасли в результате перехода на те формулы, которые здесь предусматриваются, не будет", - отмечал он, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.