"Промомед" за девять месяцев увеличил выручку на 34%, до 10,7 млрд рублей

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Промомед" в январе-сентябре 2024 года увеличило выручку на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,657 млрд рублей, говорится в сообщении компании со ссылкой на управленческую отчетность.

На 30 сентября 2024 года показатель чистый долг/LTM EBITDA снизился по сравнению с 30 июня 2024 года и составил 2,3х, говорится в сообщении.

В структуре выручки за девять месяцев доля препаратов эндокринологического и онкологического портфелей была равна 53%. При этом в сегменте "эндокринология" выручка за девять месяцев выросла на 49% в годом выражении и составила 3,1 млрд рублей, в сегменте "онкология" - на 58%, до 2,5 млрд рублей.

"Основным драйвером роста стал вывод в рынок препаратов в онкогематологии и онкоурологии", - говорится в сообщении.

Помимо этого, за девять месяцев 2024 года компания зарегистрировала 14 новых патентов, а на конец третьего квартала 2024 года количество собственных товарных знаков выросло до 503 (это на 13 единиц больше, чем на конец третьего квартала 2023 года).

В пресс-службе "Промомеда" "Интерфаксу" пояснили, что в сообщении приведены консолидированные финитоги по группе "Промомед".

Как сообщалось, группа "Промомед" не публикует консолидированную отчетность по МСФО за девять месяцев.

Основная операционная компания фармхолдинга "- ООО "Промомед ДМ" в январе-сентябре 2024 года получила выручку по РСБУ в размере 12,4 млрд рублей, увеличив ее на 30% год к году.

Компания в понедельник также сообщила, что подтверждает финансовый прогноз на 2024 год.

Ранее сообщалось, что "Промомед" по итогам 2024 года ожидает роста выручки примерно на 35% (до 21-22 млрд рублей).

"Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик".

ПАО "Промомед" в июле этого года провело IPO, объем размещения составил около 6 млрд рублей.