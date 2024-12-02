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Правительство РФ выделит 57,5 млрд руб. на субсидирование займов для АПК

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит 57,5 млрд рублей на субсидирование льготных займов для агропромышленного комплекса (АПК), сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Выделим дополнительно более 57,5 млрд рублей на субсидирование таких займов. Их порядка 40 тыс. Это важнейшее решение. Нужно, чтобы предприятия и индивидуальные предприниматели могли и дальше успешно работать", - сказал он на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Мишустин также заявил, что 29 регионов получат свыше 700,5 млн рублей на агрострахование для снижения издержек аграриев в чрезвычайных ситуациях. В их числе Башкирия, Карелия, Коми, Хакасия, Чувашия, Забайкальский и Приморский края, Амурская, Белгородская, Брянская и Ярославская области.

По его словам, средства пойдут не только малым хозяйствам, но и тем, кто занят в приоритетных отраслях, в том числе в племенном животноводстве, элитном семеноводстве, производстве молока и шерсти, переработке зерна, рыболовстве и ряде других секторов.

"Рассчитываем, что принятые меры помогут агропромышленному комплексу и дальше показывать высокую эффективность. Ведь именно его результаты - основа продовольственной безопасности нашей страны, когда у людей есть качественные и полезные отечественные продукты питания", - добавил премьер-министр.

Михаил Мишустин РФ
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