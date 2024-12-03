Продажи отечественной сельхозтехники в РФ за 10 месяцев снизились на 16,5%

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Российские производители сельхозтехники в январе-октябре 2024 года сократили объем производства и продаж на внутреннем рынке в денежном выражении на 12,6% и 16,5% соответственно на фоне падения спроса со стороны аграриев, сообщили "Интерфаксу" в Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования (Росспецмаш).

По подсчетам ассоциации на основе данных от предприятий, за 10 месяцев текущего года объем производства отечественной сельхозтехники составил 205,8 млрд руб. (-12,6%), отгрузок на внутренний рынок - 167,5 млрд руб. (-16,5%), экспорта - 14,1 млрд руб. (-9,6%).

Существенное снижение выпуска зафиксировано, в частности, в ключевых сегментах рынка: зерноуборочных комбайнов было выпущено 4 219 шт. (-18,3%), сельскохозяйственных тракторов - 3 526 (-25,6%). Кроме того, более чем на четверть упало производство такого оборудования как культиваторы, бороны, сеялки и опрыскиватели. Меньшее сокращение отгрузок отмечено и по другим наименованиям.

Продажи сельхозтехники в РФ также демонстрируют снижение по широкому ряду позиций, в том числе по ключевым. Отгрузки зерноуборочных комбайнов за 10 месяцев составили 2,87 тыс. шт. (-27,7%), тракторов - 3 398 (-13,2%).

Росспецмаш видит растущий дефицит спроса на сельхозтехнику, при этом дефицита предложения нет - склады дилеров иностранной и российской техники затоварены.

"Запредельно высокая ставка ЦБ сделала для аграриев недоступными коммерческие кредиты и коммерческий лизинг. При этом ставки по льготным кредитам и льготному лизингу тоже значительно выросли, что негативно сказалось на доступности этих механизмов. Наряду с низкой доходностью аграрного бизнеса ситуацию усугубляет недофинансирование ключевых мер господдержки, например, льготного кредитования и "программы 1432" (субсидирование скидок на сельхозтехнику для ее продажи аграриям на льготных условиях - ИФ), на реализацию которой в 2024 году изначально было выделено 8 млрд руб., а сейчас дополнительно еще 2 млрд руб., тогда как требуется не менее 20 млрд руб. в год", - отмечают в ассоциации.