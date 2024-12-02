Минстрой призвал не ждать новых мер поддержки ипотеки до снижения инфляции

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Говорить о новых мерах поддержки ипотеки до снижения уровня инфляции преждевременно, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин. Так оно ответил на вопрос ведущего дискуссии "Год семьи: итоги в недвижимости" в рамках Domclick Digital Forum о новых мерах поддержки ипотеки в стране.

"Давайте дождемся изменения ключевой ставки и изменения инфляции. И от того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к ней подойдет, от этого будут зависеть те меры поддержки и те возможные условия изменений тех или иных программ, которые сегодня работают на территории нашей страны", - сказал Стасишин.

По его словам, существующих мер вполне достаточно.

"Те меры поддержки, которые сегодня есть, поверьте, они на сегодняшний день, наверное, максимальны. Будем смотреть за тем, чтобы жилье максимально оставалось доступным нашим гражданам с точки зрения возможности улучшения жилищных условий", - подчеркнул замминистра.

По его словам, самой идеальной ситуацией для рынка была бы рыночная ипотека по доступной ставке.

"Мы просто тогда смогли бы направить тот колоссальнейший объем бюджетных средств, который сегодня тратится государством на субсидирование такой ипотеки, на инфраструктуру, на оптимизацию инвестиционной себестоимости застройщиков", - пояснил Стасишин.

Он напомнил, что в настоящее время, распроданность новостроек, в которых открыты продажи, составляет 43% и подчеркнул, что министерство очень внимательно следит за этим показателем.