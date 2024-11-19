Объем IPO ближневосточного подразделения Delivery Hero может превысить $1,5 млрд

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Объем IPO Talabat – ближневосточного подразделения германского сервиса доставки Delivery Hero, может превысить $1,5 млрд.

Компания размещает в Дубае 3,49 млрд, или 15% акций Talabat.

Книга заявок на участие в IPO была подписана в течение нескольких минут после ее открытия, сообщает Bloomberg.

Бумаги продаются по цене 1,5-1,6 дирхама ($0,41-0,44). Их размещение по верхней границе этого диапазона обеспечит Talabat капитализацию в $10,2 млрд. Для сравнения: рыночная стоимость Delivery Hero составляет 10,34 млрд евро ($10,9 млрд).

Talabat сообщила во вторник, что госинвестфонд ОАЭ Strategic Investment Fund, а также Abu Dhabi Pension Fund и Emirates International Investment Co. приобретут ее акции на $250 млн в качестве якорных инвесторов.

Прайсинг IPO пройдет 29 ноября, начало торгов акциями Talabat запланировано на 10 декабря.

Общая капитализация компаний, акции которых обращаются на биржах ОАЭ (в Дубае и Абу-Даби), в этом месяце впервые превысила $1 трлн, сообщило ранее Bloomberg.