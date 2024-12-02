Индийская JSW планирует запуск собственного бренда электромобилей

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейший индийский производитель стали JSW Steel Ltd. планирует запустить производство электромобилей собственного бренда, сообщил Financial Times председатель совета директоров компании Саджан Джиндал.

В марте этого года JSW объявила о создании совместного предприятия стоимостью $1,5 млрд с китайской SAIC Motor. Соглашение сторон предполагает, что JSW будет выпускать и продавать электромобили китайского бренда MG в стране с самым большим населением и третьим по размеру автомобильным рынком в мире.

Джиндал сказал FT, что завод JSW в Аурангабаде (штат Махараштра) будет производить автомобили под собственным брендом.

Он сказал, что JSW не стремится превращаться в "форпост китайской компании, продающий ее продукцию в Индии".

"Мы хотим производить продукцию в Индии, создавать дополнительную стоимость в Индии и продавать в Индии", - пояснил Джиндал.

Ежегодно в Индии продается лишь около 100 тысяч электромобилей, что составляет лишь порядка 2% легкового рынка, по данным S&P Global Mobility. Тем не менее, в последние годы полноразмерные электромобили обретают все большую популярность среди относительно состоятельных индийцев.