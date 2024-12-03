Поиск

ЦБ Китая пообещал продолжать поддержку экономики страны в 2025 году

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) обещает в 2025 году придерживаться политики, стимулирующей экономическую активность.

Регулятор будет принимать меры для дальнейшего снижения стоимости финансирования для компаний и домовладельцев, заявил глава НБК Пань Гуншэн.

ЦБ Китая намерен использовать "широкий круг инструментов денежно-кредитной политики для усиления контрциклических корректировок и поддержания достаточной ликвидности в финансовой системе", отметил Пань, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Кроме того, по словам главы китайского ЦБ, регулятор намерен применять структурные инструменты монетарной политики для стимулирования научных и технологических инноваций, "зеленого" финансирования и потребительского кредитования, а также обеспечения стабильности рынков недвижимости и капитала.

НБК намерен продолжать реформирование структуры денежно-кредитной политики и расширение своего инструментария.

Ранее в этом году китайский ЦБ возобновил торги казначейскими бондами на вторичном рынке в качестве одной из мер, призванных усилить роль монетарной политики, отмечает WSJ.

НБК Китай Пань Гуншэн Народный банк Китая
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Заботкин отметил, что траектория инфляции идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ - 8,5%

"Почте России" грозит оборотный штраф за нарушение закона о защите конкуренции

"Почте России" грозит оборотный штраф за нарушение закона о защите конкуренции

"Яндекс" купил технологическую платформу Pruffme

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $71,92 за баррель

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $71,92 за баррель

Акции Intel дорожают на 4% на новости об отставке главы компании

Акции Intel дорожают на 4% на новости об отставке главы компании

Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления

Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления

"Росатом" признал право добросовестных миноритариев СМЗ на компенсацию

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });