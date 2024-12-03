ЦБ Китая пообещал продолжать поддержку экономики страны в 2025 году

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) обещает в 2025 году придерживаться политики, стимулирующей экономическую активность.

Регулятор будет принимать меры для дальнейшего снижения стоимости финансирования для компаний и домовладельцев, заявил глава НБК Пань Гуншэн.

ЦБ Китая намерен использовать "широкий круг инструментов денежно-кредитной политики для усиления контрциклических корректировок и поддержания достаточной ликвидности в финансовой системе", отметил Пань, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Кроме того, по словам главы китайского ЦБ, регулятор намерен применять структурные инструменты монетарной политики для стимулирования научных и технологических инноваций, "зеленого" финансирования и потребительского кредитования, а также обеспечения стабильности рынков недвижимости и капитала.

НБК намерен продолжать реформирование структуры денежно-кредитной политики и расширение своего инструментария.

Ранее в этом году китайский ЦБ возобновил торги казначейскими бондами на вторичном рынке в качестве одной из мер, призванных усилить роль монетарной политики, отмечает WSJ.