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Заботкин отметил, что траектория инфляции идет вблизи или выше верхней границы прогноза ЦБ - 8,5%

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Траектория инфляции в России складывается вблизи верхней границы прогноза ЦБ на 2024 год - 8,5%, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Сейчас траектория идет, видимо, вблизи или выше верхней границы", - сказал Заботкин в кулуарах конференции "Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги и развитие".

ЦБ в октябре повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8-8,5%, на 2025 год - до 4,5-5%. Возвращение инфляции к цели в 4% Банк России прогнозирует в 2026 году.

Алексей Заботкин Банк России ЦБ РФ инфляция
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