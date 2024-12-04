Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря разогналась до 0,50%

Годовая ускорилась в район 9,0%, сообщил Росстат

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,50% после 0,36% с 19 по 25 ноября, 0,37% с 12 по 18 ноября, 0,30% с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней) и 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен ко 2 декабря составил 0,14%, с начала года - 8,34%.

До верхней границы обновленного в конце октября прогноза ЦБ на 2024 год в 8,0-8,5% осталось менее 0,2 процентного пункта (п.п.), и при сохранении текущих недельных темпов роста цен верхняя граница будет превышена на следующей неделе.

Из данных за конец ноября-начало декабря этого и прошлых годов следует, что на 2 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,01% с 8,66% на 25 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 9,07% с 8,78% на 25 ноября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь и ноябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Точные цифры по годовой инфляции на конец ноября Росстат опубликует 11 декабря.

Цены на продукты и непродовольственные товары

Цены на плодоовощную продукцию с 26 ноября по 2 декабря выросли на 3,6% после роста на 3,8% с 19 по 25 ноября. В том числе огурцы стали дороже на 9,5%, помидоры - на 6,7%, капусту - на 2,5%, лук - на 2,0%, картофель - на 1,4%, яблоки - на 1,3%.

За период с 25 ноября по 2 декабря существенно выше стали цены на куриные яйца - на 1,3%, сливочное масло - на 1,2%, мясо кур и подсолнечное масло - на 1,1%, сыры - на 0,9%, рыбу мороженую и творог - на 0,8%, молоко - на 0,7%, сметану - на 0,6%, муку пшеничную и пшено - на 0,5%.

Из непродовольственных товаров значительно выросли цены: на телевизоры - на 1,3%, электропылесосы - на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,4%.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 2 декабря на уровне 9,07%, соответствующие цифры приводятся в обзоре ведомства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 26 ноября по 2 декабря 2024 года потребительская инфляция составила 0,50%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен составили 0,68% (после 0,66% неделей ранее): на плодоовощную продукцию темпы роста цен снизились до 3,57% (с 3,80% неделей ранее), на остальные продукты питания динамика цен составила 0,43% (после 0,32% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,30% (после 0,15% неделей ранее)", - говорится в обзоре министерства.

Ключевая ставка

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие года, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорится в заявлении ЦБ от 25 октября.

Прогнозы по инфляции

Динамика инфляции в РФ в ноябре и в начале декабря складывается таким образом, что все официальные прогнозы на 2024 год от конца октября-начала ноября уже выглядят заниженными и неактуальными.

ЦБ 25 октября повысил прогноз по инфляции на 2024 год до 8,0-8,5% с 6,5-7,0%, на 2025 год до 4,5-5,0% с 4,0-4,5%.

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3%, на 2025 год равен 4,5%. Формально правительство свой прогноз уже не может пересмотреть, так как этот прогноз заложен в проектировки бюджета на следующий год. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2024 году составляет 9,1% (вырос с 8,1% на начало ноября). Консенсус-прогноз аналитиков на 2025 год вырос до 6,3% (с 5,6% по опросу в начале ноября).

Абсолютное большинство аналитиков полагает (опрос от начала декабря), что ЦБ РФ 20 декабря повысит ставку с 21% до 23%, некоторые даже допустили повышение до 25%.