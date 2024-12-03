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Спред между доходностью госбондов Франции и Германии находится вблизи максимума за 12 лет

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций Франции слабо меняется во вторник, а спред с доходностью госбондов Германии, важный показатель аппетита к риску среди европейских инвесторов, находится вблизи максимума за 12 лет, то есть со времен долгового кризиса в еврозоне.

Показатель доходности 10-летних гособлигаций Франции к 14:41 по московскому времени составил 2,909%. Аналогичный показатель для 10-летних государственных бондов Германии составляет 2,07%. Спред между ними - около 84 базисных пунктов, в понедельник он достигал 88 б.п.

В среду во французском парламенте состоится голосование по вотуму недоверия правительству страны. Поддержать вынесение вотума готовы как ультраправые, так и ультралевые силы.

В миреВо Франции ультраправые будут голосовать за недоверие правительству БарньеЧитать подробнее

Ранее премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что в случае неодобрения законопроекта о бюджете в парламенте он воспользуется статьей Конституции, позволяющей правительству принять законопроект, не прибегая к голосованию.

Барнье предложил сэкономить 60 млрд евро в бюджете будущего года, из которых 40 млрд евро предполагается обеспечить за счет сокращения бюджетных расходов, а еще 20 млрд евро - за счет дополнительных налогов. Тем самым он рассчитывает уменьшить дефицит бюджета до 5% ВВП с 6,1% в текущем году. В минувшую пятницу Барнье мотивировал свое предложение риском финансового кризиса.

"Маловероятно, что Франция примет бюджет на 2025 год, - отметила старший экономист ING Шарлотта де Монпелье. - Скорее всего, будет действовать предварительный проект бюджета, во многом повторяющий бюджет на 2024 год. Этот проект не сможет исправить траекторию госрасходов".

При этом стратег Deutsche Bank Джим Рид отметил, что, в отличие от кризиса 2012 года, ситуация во Франции слабо затрагивает остальные европейские рынки. В частности, доходности 10-летних облигаций Италии и Испании находятся у минимумов за два года.

Франция Германия
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