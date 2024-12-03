Нефть Brent подорожала до $72,64 за баррель

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут во вторник благодаря ожиданиям, что Пекин утвердит дополнительные меры стимулирования китайской экономики, а ОПЕК+ вновь отложит повышение добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:01 по московскому времени составляет $72,64 за баррель, что на $0,81 (1,13%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,82 (1,2%), до $68,92 за баррель.

В следующую среду руководство Китая планирует начать закрытую ежегодную конференцию, в рамках которой будут намечены экономические задачи и планы стимулирования экономики на 2025 год, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерская встреча пройдут в ближайший четверг, 5 декабря. Рынок ждет, что ОПЕК+ отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.

"Внимание трейдеров приковано к заседанию ОПЕК+, которое пройдет позднее на этой неделе, - пишет Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades. - Ожидается, что действие ограничений на добычу будет продлено до апреля".

При этом он отмечает недостаток повышательных факторов для рынка нефти помимо этого продления добровольных ограничений.

Что касается понижательного давления, то его рынок испытывает со стороны вялого мирового спроса, слабости роста экономики Китая, а также повышения вероятности мирного урегулирования на Ближнем Востоке, пишет эксперт в аналитической записке.

"В этих условиях цены, вероятно, будут колебаться вблизи текущих уровней и могут еще снизиться на фоне понижательных прогнозов", - резюмирует Евангелиста.

Согласно данным FactSet, c начала года цена наиболее активно торгуемых фьючерсов на нефть марки WTI снизилась примерно на 4%, Brent - на 6%.