Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 4 декабря выросла на 22,4%

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 4 декабря выросла на 22,4%, до 3 тыс. 696,3 рубля за тонну с 3 тыс. 020,3 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Темпы роста ставки ускорились, на предыдущей неделе они составляли 12,3%.

Пошлина на ячмень повысилась до 1 тыс. 767,7 рубля с 1 тыс. 166 рублей за тонну, на кукурузу - до 4,127 тыс. рублей с 3 тыс. 584,1 рубля соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $223,8 за тонну на пшеницу ($223,5 неделей ранее), $186,5 - на ячмень ($185,7), $218,9 - на кукурузу ($220,3).

Эти ставки будут действовать по 10 декабря включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.