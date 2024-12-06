Поиск
Важно
Внимание: обращение к читателям и клиентам в связи с Ddos-атакой на ресурсы "Интерфакса"

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 11 декабря повысится почти на треть

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 11 декабря повысится на 31,7%, до 4 871,5 рубля за тонну с 3 696,3 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Темпы роста ставки продолжают ускоряться, неделей ранее они составляли 22,4%.

Пошлина на ячмень вырастет до 2 229,1 рубля за тонну с 1 767,7 рубля, на кукурузу - до 4 513,2 рубля с 4 127 рублей соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $233,3 за тонну на пшеницу ($223,8 неделей ранее), $187,5 - на ячмень ($186,5), $218 - на кукурузу ($218,9).

Эти ставки будут действовать по 17 декабря включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $71,48 за баррель

Brent подешевела до $71,48 за баррель

РБК сообщил о предложении "Роснефти" индексировать тарифы "Транснефти" на темп инфляции

ЦБ ответил Грефу предостережением от монополизации QR-кода на уровне игроков

ЦБ ответил Грефу предостережением от монополизации QR-кода на уровне игроков

Сбербанк не ждет "подвигов в кредитовании или повышенной доходности"

В ЦБ не видят, откуда в экономике могут появиться новые рабочие руки

Греф предупредил о возможном риске стагфляции

Греф отметил заход ЦБ "за буйки" в стремлении отрегулировать инновации финрынка

Греф отметил заход ЦБ "за буйки" в стремлении отрегулировать инновации финрынка

Трамп назначил главу политики в сфере ИИ и криптовалют в своей администрации

Банк России не развернет ДКП даже после замедления инфляции в течение квартала

Банк России не развернет ДКП даже после замедления инфляции в течение квартала

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"

В Москве Роспотребнадзор опечатал два кафе "Моремания"
Хроники событий
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5525 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });