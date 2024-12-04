Brent подорожала до $73,82 за баррель

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут утром в среду после скачка накануне, вызванного ожиданиями продления ограничений на поставки нефти со стороны ОПЕК+.

К 8:15 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,2 (0,27%) - до $73,82 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,79 (2,5%), до $73,62 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,17 (0,24%) - до $70,11 за баррель. Днем ранее контракт подорожал на $1,84 (2,7%), до $69,94 за баррель.

Встреча министров ОПЕК+ состоится 5 декабря и пройдет в онлайн-формате. Рынок оценивает вероятность отсутствия изменений в планах группы нефтедобывающих государств по итогам встречи в 58%, при этом шансы на продление действующих ограничений на добычу нефти оцениваются в 36%, по данным OPEC Watch Tool от CME.

"Мы живем в период значительных перемен и неопределенности для мировых экономик, - отметит управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. - В настоящий момент все изменения на рынке нефти являются временными. Никто не знает, что случится завтра".

"Пока укрепление доллара, особенно относительно валют развивающихся экономик, таких как Индия и Китай, а также неопределенность в плане добычи ОПЕК+ уравновешивают первые признаки экономического восстановления в Китае и сохраняющуюся геополитическую напряженность", - добавил эксперт.

По данным Американского института нефти (API) запасы в стране за неделю выросли на 1,23 млн баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 2,1 млн баррелей, сообщает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США представит официальные данные позднее в среду.