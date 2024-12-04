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"Камчатскэнерго" из-за дефицита газа наращивает использование мазута

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Камчатскэнерго" (Петропавловск-Камчатский, входит в группу "РусГидро") наращивает поставки в Камчатский край топочного мазута для обеспечения бесперебойного энергоснабжения региона, сообщает пресс-служба компании.

"Такая тенденция обусловлена снижением добычи объемов газа на полуострове. Дефицит газа составляет более 500 млн кубометров в год, нехватку энергоресурсов приходится замещать дорогим мазутом", - говорится в сообщении.

Так, в топливном балансе Камчатской ТЭЦ-1 соотношение мазута и газа в 2021 году составляло 73,4% и 26,6% соответственно, в 2023 году оно дошло до 97%/2,5%, а в текущем году доля мазута выросла до 99,8%. На Камчатской ТЭЦ-2 в 2021 году только 16,6% топлива приходилось на мазут, 83,4% - на газ, но в 2023 году баланс изменился: 51,9% занимал мазут и 48,1% - газ.

"В настоящее время "Камчатскэнерго" не располагает официальной информацией от ООО "Газпром межрегионгаз Дальний Восток" о том, сколько газа для нужд энергообъектов будет поставлено в 2025 году", - подчеркивает пресс-служба. "Интерфаксу" также не удалось связаться с компанией.

В сообщении также говорится, что, начиная с 2018 года регулярное снижение объемов поставки газа отрицательно сказывается на финансово экономических показателях работы компании, ведет к незапланированным расходным обязательствам как самого "Камчатскэнерго", так и бюджета края, увеличивая расходы бюджета на компенсации межтарифной разницы.

Как сообщалось, "Камчатскэнерго" судилось с местными властями за возмещение стоимости приобретенного топлива - резервный мазут не закладывается в тарифы. Так, в частности, компания через Арбитражный суд Камчатского края взыскала 1,26 млрд рублей за 2020 год.

Вопрос генерации на Камчатке неоднократно поднимался на совещаниях под председательством полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, поскольку запасов газа на полуострове не хватает для надежного снабжения. Это приводит к тому, что Петропавловск-Камчатский постепенно переходит на мазут, что влияет как на финансовую составляющую генерации, так и на экологию.

При этом регион ожидает ввода комплекса регазификации СПГ, который строит "НОВАТЭК". Строительство комплекса позволит обеспечить поставки СПГ для энергетических нужд Камчатского края в объеме до 446 тыс. тонн (620 млн кубометров природного газа) ежегодно для замещения недостающих объемов Камчатских месторождений в рамках программы газификации региона. Проект также позволит улучшить экологическую обстановку в регионе.

Для реализации проекта необходимо выполнить два блока работ - создать плавучую регазификационную установку, которая расположится в бухте Раковая, а также инфраструктуру на берегу. В конце ноября губернатор Камчатского края Владимир Солодов, сообщая о старте строительства комплекса, сообщил, что стройка будет завершена к концу 2026 года. С переводом мазутных и угольных котельных на газ выброс вредных веществ в атмосферу снизится в 1,5-2 раза.

ПАО "Камчатскэнерго" является основным поставщиком электрической энергии на территории Камчатского края, а также вырабатывает более половины тепловой энергии для нужд Петропавловска-Камчатского.

Основной акционер компании - АО "РАО ЭС Востока" (входит в группу "РусГидро") - 70,9% акций. Еще 27,97% "РусГидро" владеет напрямую.

РусГидро Камчатский край Камчатка Камчатскэнерго
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