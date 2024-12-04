Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подросшей нефти (фьючерс на Brent превысил $73,8 за баррель) и санкционных опасений, инвесторы ожидают новостей с двухдневного 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели в пределах 0,1%, лидерами снижения выступили "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,5%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2537,65 пункта (-0,08%), индекс РТС - 752,83 пункта (-0,08%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 декабря, составляет 106,1878 руб. (-98,8 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-1%), "НЛМК" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги Сбербанка (-0,1% и -0,5% "префы"), ВТБ (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2500-2565 пунктов.

"Динамика акций, вероятно, будет разнонаправленной. Лучше рынка могут выглядеть акции "ЛУКОЙЛа", которые во вторник достигли уровня поддержки на отметке 6770 рублей. Однако, если котировки на этом уровне не удержатся, снижение может ускориться", - считает он.

Накануне индекс МосБиржи опустился ниже отметки 2550 пунктов на средних оборотах - это свидетельствует о том, что частные инвесторы начали закрывать прибыльные длинные позиции. В то же время сильного влияния крупных игроков на произошедшее снижение не прослеживается. В числе аутсайдеров оказались акции компаний, наиболее пострадавших от повышения ключевой ставки (бумаги "Сегежи Групп", "ВК", "Ростелекома", "Мечела" и девелоперов), отмечает Головинов.

В США во вторник обновили максимумы индексы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq Composite (+0,4%), но просел Dow Jones (-0,2%).

В центре внимания на этой неделе будут находиться данные по американскому рынку труда, которые ожидаются в пятницу. Также интерес участников торгов привлечет региональный обзор Федеральной резервной системы, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Он будет обнародован в среду, в этот же день на мероприятии в Нью-Йорке состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

В настоящее время участники рынка оценивают примерно в 74% вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре не менее чем на 25 базисных пунктов с нынешнего диапазона в 4,5-4,75% годовых, по данным FedWatch Tool. Неделю назад прогноз незначительно превышал 59%.

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng ушел в "минус" на 0,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль во вторник объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". "Я ввел военное положение, так как был твердо намерен спасти страну от антигосударственных сил. Они пытались парализовать ключевые функции государства, угрожали закрепленной в конституции демократической форме власти", - сказал он в ходе обращения к согражданам.

Издание Korea Times отметило, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в бюджетном комитете парламента законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Впрочем, решение президента вызвало непонимание не только у оппозиционеров, но и в правящей партии "Сила народа", и Юн Сок Ёль согласился его отменить. Правительство Южной Кореи утвердило отмену военного положения спустя несколько часов после его введения, передало агентство "Ренхап".

Командование ВС Южной Кореи подтвердило, что военнослужащие вернулись на базы. При этом военачальники подчеркивают, что за последние часы не замечали повышенной активности со стороны северокорейских военных.

Часть сотрудников администрации президента в среду подала в отставку, сообщает "Ренхап". По данным агентства, среди уволившихся чиновников - глава администрации президента Чон Чжин Сок, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик и глава администрации по политическим вопросам Сун Тхэ Юн, а также семь других сотрудников. Сам президент пока не последовал их примеру, несмотря на растущие призывы к его отставке из-за указа о военном положении.

Банк Кореи заявил о планах временного вливания достаточных объемов ликвидности для стабилизации финансовых и валютных рынков и дал понять, что может выделить специальные кредиты в качестве дополнительной поддержки.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются продолжить рост предыдущего дня на ожиданиях продления ограничений на поставки нефти со стороны ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $73,84 за баррель (+0,3% и +2,5% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $70,13 за баррель (+0,3% и +2,7% во вторник).

Встреча министров ОПЕК+ состоится 5 декабря в онлайн-формате. Рынок оценивает вероятность отсутствия изменений в планах группы нефтедобывающих государств по итогам встречи в 58%, при этом шансы на продление действующих ограничений на добычу нефти оцениваются в 36%, по данным OPEC Watch Tool от CME.

Тем временем данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 1,23 млн баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 2,1 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 18:30 мск.