Латвия вслед за Литвой вводит налог на сверхприбыль банков

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сейм Латвии в среду принял в окончательном чтении закон о налоге на сверхприбыль банков (так называемые взносы солидарности), который будет действовать в 2025-2027 годах.

Заседание Сейма транслируется в YouTube.

Ожидается, что "взносы солидарности" позволят собрать 96 млн евро в бюджет 2025 года, 60,8 млн евро - в 2026 году и 66 млн евро - в 2027 году.

Предполагается, что кредитные учреждения будут вносить ежеквартальные авансовые платежи по этому налогу. При этом установлен механизм возврата "взносов солидарности", который предусматривает возвращение до 100% суммы налога, если кредитная организация достигает определенных темпов роста кредитования.

Парламент отклонил предложение депутата "Национального объединения" Артура Бутанса ввести "взносы солидарности" также для организаций потребительского кредитования и предприятий розничной торговли продуктами питания.

Депутат от "Прогрессивных" Андрис Шуваев заявил на заседании, что сейчас в Конституционном суде рассматривается вопрос о налоге на прибыль предприятий и о том, должны ли банки и небанковские организации быть поставлены в равные условия в отношении подобных норм. Политик считает, что если решение Конституционного суда позволит это сделать, то "взносы солидарности" должны быть введены и для компаний потребительского кредитования.

Министр экономики Виктор Валайнис считает предложение о налоге на сверхдоходы предприятий розничной торговли продуктами питания хорошим, но, по его мнению, принятый в среду закон - не тот, который должен регулировать этот вопрос.

Министерство финансов отмечает, что введение налога на сверхприбыль банков позволит удовлетворить потребности сектора государственной безопасности в условиях повышенных рисков.

Согласно ранее озвученным планам, при подготовке законопроекта латвийские власти намеревались взять за основу систему, которая уже действует в Литве.

Минэкономики и ЦБ Латвии призывали ввести в стране налог на сверхдоходы банков для финансирования расходов на безопасность. Свое предложение власти аргументировали тем, что банки активно увеличивают прибыль не благодаря агрессивной кредитной политике, а потому, что Европейский центральный банк повысил процентные ставки, чтобы сдержать резкий рост инфляции.

Налог на сверхдоходы банков с 2023 года действует в соседней с Латвией Литве. За прошлый год работающие в Литве банки уплатили более 250 млн евро по этому налогу. В этом году могут быть уплачены около 220 млн евро. Первоначально срок действия налога ограничивался 2023-2024 годами, но недавно он был продлен на 2025 год. В следующем году, по расчетам Банка Литвы, поступления по этому налогу могут составить 50-70 млн евро.

Тема введения аналогичного налога обсуждается также в Эстонии.