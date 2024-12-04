Путин выступил за разграничение полномочий ЦБ и кабмина при их совместной работе

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Борьба с инфляцией с одновременным поддержанием экономического роста в РФ потребует согласованных действий правительства и Центрального банка, задача главы государства - помочь найти золотую середину в достижении этих целей, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума ВТБ "Россия зовет!".

При этом, подчеркнул он, важно сохранить существующее разделение полномочий ЦБ и кабмина.

"Нужно, чтобы набор тех инструментов, которые использует Центральный банк в своей политике, и набор тех инструментов, которые использует правительство для поддержания экономического роста и технологического развития страны, чтобы они сочетались друг с другом. А для этого нужна солидарная работа регулятора - Центрального банка - и правительства. До сих пор нам удавалось это сделать, надеюсь, что этот процесс будет поддержан и в ближайшее время, в ближайшей перспективе с окончательным результатом обеспечения и экономического роста, и сдерживания инфляции", - сказал президент.

Глава государства высказал надежду, что "к какому-то году" РФ достигнет таргета по уровню инфляции в 4% (ЦБ сейчас прогнозирует достижение этого уровня в первой половине 2026 года).

"Самое главное здесь - это такое хорошее квалифицированное, высококвалифицированное и солидарное сотрудничество и работа между правительством и Центральным банком, несмотря на то, что их функции в законе Российской Федерации разграничены. И самостоятельность Центрального банка обеспечена законом", - заявил Путин.

"И я думаю, что мы в таком ключе, в такой парадигме и будем продолжать работать, не будем смешивать обязанности регулятора и обязанности правительства. А свою задачу вижу в том, чтобы ориентировать их на то, чтобы, вместе работая, определять такую золотую середину в этой финансово-кредитной сфере", - добавил он.