Мантуров заявил о стремлении выйти на серийный выпуск МС-21 в срок

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российская авиационная промышленность работает над тем, чтобы выдержать сроки по выходу на серийное производство импортозамещенного среднемагистрального самолета МС-21, как это планировалось, в 2025 году. Об этом журналистам сказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

"С точки зрения прохождения процедур делаем все, чтобы вписаться в сроки. Техника есть техника, но работаем", - сказал он, добавив, что авиапром "старается" выполнить поставленные задачи в ранее обозначенные сроки.

В конце ноября глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что первые полеты полностью импортозамещенной версии самолета МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 запланированы в марте-апреле 2025 года. Ранее ожидалось, что первый полет состоится до конца 2024 года.

Планы производства гражданских самолетов в России зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли. В действующей редакции она предполагает выпуск до 2030 года 994 гражданских самолетов. Ожидается, что в 2025 году программа будет скорректирована с учетом реальной потребности авиакомпаний в самолетах в ближайшие годы.