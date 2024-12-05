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Белоруссия и Россия завершили формирование объединенного рынка электроэнергии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия завершили работы по формированию объединенного рынка электроэнергии, заявил журналистам государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Об этом сообщает "БелТА".

"Выход на решения, которые состоятся завтра (на заседании Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря - ИФ) и показывают успех интеграции, говорит о завершении работы по формированию единого энергорынка Союзного государства", - сказал он.

"Это взаимовыгодное соглашение, которое позволяет снизить до минимума потери в энергосетях, сбалансировать тарифы, обеспечить взаимный переток энергии ради людей, ради пополнения бюджетов", - подчеркнул Мезенцев.

Он отметил, что "это и следствие ввода в строй Белорусской атомной станции, это формирование той системы отношений, которая зиждется на фундаменте большего доверия, товарищества и действительно равноправного учета интересов друг друга".

Госсекретарь СГ добавил, что "споры в межгосударственных отношениях всегда будут, как покупатель всегда спорит с продавцом или как спорят хозяйствующие субъекты". "Но в модели отношений это то, что необходимо для того, чтобы мы достигали очевидных результатов. А они, безусловно, есть", - резюмировал Мезенцев.

Белоруссия Дмитрий Мезенцев Союзное государство
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