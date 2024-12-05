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Путин и Лукашенко примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Минске 6 декабря состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, в котором примут участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба Кремля.

"Будет рассмотрен ход союзного строительства и перспективы дальнейшего интеграционного взаимодействия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "планируется принять целый ряд конкретных решений по вопросам формирования объединенного рынка электрической энергии, противодействия незаконному импорту товаров, введения единых правил по защите прав потребителей и комфортных тарифов на услуги связи".

"Особое внимание будет уделено вопросам укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии", - отмечается в сообщении.

Заседание приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства.

Путин и Лукашенко также проведут отдельную встречу, добавили в пресс-службе.

Александр Лукашенко Владимир Путин Минск Союзное государство Белоруссия
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