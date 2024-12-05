Апелляция подтвердила законность отзыва лицензии у банка "Гефест"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 2 сентября отказал в признании незаконным приказа Банка России от 28 февраля 2024 года об отзыве у банка "Гефест" (Тверская область, Кимры) лицензии.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится на сайте суда.

"Гефест" просил суд обязать Банк России "устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем возобновления действия лицензии".

Банк России с 28 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Гефест". Регулятор тогда сообщил, что "Гефест" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме этого, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ "Гефест" на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала", - сообщал ЦБ.

Кредитная организация также игнорировала предписания ЦБ об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности.

19 апреля 2024 года Арбитражный суд Тверской области решил ликвидировать банк и назначить его ликвидатором Агентство по страхованию вкладов.

Банк "Гефест" по итогам 2023 года занимает 315-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".