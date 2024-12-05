Поиск

Апелляция подтвердила законность отзыва лицензии у банка "Гефест"

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 2 сентября отказал в признании незаконным приказа Банка России от 28 февраля 2024 года об отзыве у банка "Гефест" (Тверская область, Кимры) лицензии.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится на сайте суда.

"Гефест" просил суд обязать Банк России "устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя путем возобновления действия лицензии".

Банк России с 28 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Гефест". Регулятор тогда сообщил, что "Гефест" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Кроме этого, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"В связи с неэффективностью и кэптивным характером бизнес ООО КБ "Гефест" на протяжении длительного периода являлся убыточным. Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, прямо или косвенно связанных с его бенефициарами. При этом более 60% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. На фоне этого кредитная организация совершала операции (сделки), обеспечивавшие формальное соблюдение требований к величине капитала", - сообщал ЦБ.

Кредитная организация также игнорировала предписания ЦБ об устранении выявленных в его деятельности нарушений в области информационной безопасности.

19 апреля 2024 года Арбитражный суд Тверской области решил ликвидировать банк и назначить его ликвидатором Агентство по страхованию вкладов.

Банк "Гефест" по итогам 2023 года занимает 315-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России Кимры Гефест Тверская область АСВ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РЖД сократят инвестпрограмму-2025 примерно на 40%

"Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2025 год: обвал доллара и крах ОПЕК

"Шокирующие предсказания" Saxo Bank на 2025 год: обвал доллара и крах ОПЕК

ФНС подала заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской более 1 млрд рублей

ФНС подала заявление о включении в реестр кредиторов Блиновской более 1 млрд рублей

Силуанов ждет скорой стабилизации рубля

Силуанов ждет скорой стабилизации рубля

"СИБУР" в ближайшие недели проведет совет директоров по вопросу IPO на 2% акций

Источники сообщили, что "добровольцы" ОПЕК+ отложат наращивание добычи на I кв. 2025 г.

В ЦБ предложили обдумать "суррогатные решения" по уровню раскрытия данных компаниями

Аналитики Mercer признали Цюрих лучшим городом мира для экспатов

Аналитики Mercer признали Цюрих лучшим городом мира для экспатов

Сечин уверен в росте спроса на нефть в Китае за счет госстимулов

Сечин назвал приемлемой цену нефти Urals в $45-50/барр. в среднесрочной перспективе

Сечин назвал приемлемой цену нефти Urals в $45-50/барр. в среднесрочной перспективе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5522 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2049 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России28 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });