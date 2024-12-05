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Число заявок на пособие по безработице в США выросло сильнее прогноза

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 9 тыс., до 224 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 215 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 215 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 218,25 тыс. с пересмотренных 217,5 тыс. неделей ранее.

Тем временем количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 23 ноября, сократилось до 1,871 млн по сравнению с пересмотренными 1,896 млн неделей ранее.

Опрошенные Trading Economics эксперты ожидали повышения показателя до 1,910 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,907 млн.

США
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